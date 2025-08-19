A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem esfaqueia cadela grávida em via pública e revolta moradores; assista

Polícia Civil considera o suspeito altamente perigoso e pede apoio da população para localizá-lo.

Por Beatriz Silveira

19/08/2025 às 20:25

Notícias Policiais – Um caso de violência brutal contra uma cadela grávida tem gerado revolta entre moradores e chamou a atenção das autoridades policiais. O crime aconteceu no dia 28 de maio de 2024, quando Marlisson Freitas Cardoso, de 29 anos, foi registrado por câmeras de segurança atacando a cadela “Mel” com golpes de faca em plena via pública.

As imagens mostram o suspeito caminhando calmamente até perceber o animal deitado em frente a uma residência. Em seguida, ele parte em direção à cadela e desferiu ao menos duas facadas. Gravemente ferida, Mel fugiu em desespero, chorando de dor, enquanto o agressor deixava o local.

A situação poderia ter terminado de forma ainda mais trágica, mas um morador que presenciou a cena conseguiu socorrer a cadela. Ela foi levada às pressas a uma clínica veterinária, onde passou por uma cirurgia de emergência. Embora tenha sobrevivido, perdeu todos os filhotes durante o procedimento. Mel precisou permanecer internada por vários dias para se recuperar do ataque.

Leia também: IML busca familiares de homem vítima de agressão física que morreu em Manaus

O histórico do suspeito preocupa as autoridades. Marlisson já responde por crimes graves, incluindo uma tentativa de homicídio, quando teria ateado fogo em um homem no município de Barreirinha. Por esse motivo, a Polícia Civil considera o acusado extremamente perigoso.

Com o objetivo de capturar o agressor, a polícia divulgou as imagens do ataque. Qualquer informação sobre o paradeiro de Marlisson pode ser repassada de maneira anônima pelos números 190 ou 181 (Disque-Denúncia). Apesar de no vídeo aparecer a data de 2023, os investigadores esclareceram que o crime ocorreu em 2024, sendo a diferença apenas um erro de configuração da câmera.

 

Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

