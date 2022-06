Homem espanca ex por ciúmes após enganá-la com visita ao filho em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, na manhã desta sexta-feira (24/06), por volta das 10h, um jovem de 23 anos, por descumprimento de medidas protetivas, furto, dano, ameaça no âmbito da violência doméstica, contra sua ex-companheira, uma jovem de 22 anos. A prisão ocorreu no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da unidade especializada, a vítima e o autor tiveram um relacionamento que durou cinco anos, entretanto, chegou ao fim há dois meses. A jovem ressaltou que o indivíduo apresentava, durante a relação e após o término, um comportamento agressivo, representado por agressões físicas e verbais.

“Na data de hoje, ela compareceu à delegacia, relatando que, na madrugada, por volta de meia-noite e meia, o jovem foi à sua residência, com o pretexto de que queria ver o filho do casal. Ela tem uma medida protetiva em seu favor desde abril deste ano. Na ocasião da visita, ele a agrediu e a ameaçou, caso ela chamasse a polícia. Posteriormente, ele foi embora do imóvel, com o aparelho celular da vítima”, contou Débora.

A titular explicou que, ao tomar conhecimento de tais fatos, as equipes policiais da DECCM centro-sul seguiram em diligências para localizar o autor, ocasião em que efetuaram a prisão dele, em sua residência.

Procedimentos

O jovem responderá por descumprimento de medidas protetivas, furto, dano, injúria e ameaça no âmbito da violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.