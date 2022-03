Homem espancado é encontrado com pés e mãos amarradas em ramal na zona Norte de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, não identificado, morreu após ser brutalmente espancado na noite desta terça-feira (8), no ramal do Baiano, no bairro Tarumã, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada com ferimentos graves na cabeça, com os pés e mãos amarrados, havia sido espancada e também estava baleada.

Ele ainda foi socorrido e levado com urgência para a UPA do Campos Sales, mas não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade.

Informações preliminares apontam que o indivíduo possa ter sido morto pelo Tribunal do Crime de alguma facção criminosa.

A polícia investiga o caso.