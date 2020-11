Homem está internado entre a vida e a morte após ser espancado por 30 pessoas na zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um homem, ainda não identificado, foi espancado por 30 pessoas suspeito cometer assalto na noite desta quarta-feira (25), na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Porém, a Polícia Militar informou que ele pode ter sido confundido com meliante pois estava com roupa e crachá de uma empresa de bebidas e poderia estar retornando para casa.

Ele está internado entre a vida e a morte no Hospital Platão Araújo após apanhar de populares com pedaços de madeira além socos e pontapés na cabeça e no corpo. Com os golpes, ele sofreu ferimentos graves no crânio e está em coma respirando através de aparelho.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, o suspeito estava sangrando e agonizando no chão, já em estado grave.

Nenhum dos envolvidos foram preso pelas agressões. Um vídeo do homem jogado no chão circulas nas redes sociais onde é possível ver ele sufocado no próprio sangue.