Homem estupra adolescente de 16 anos em motel e oferece R$ 100 após crime, no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), prendeu, na terça-feira (15/11), por volta das 20h, um homem de 40 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável e exploração sexual que teve como vítima uma adolescente de 16 anos. O crime ocorreu na quinta-feira (10/11), em um motel localizado no bairro Terra Preta, naquele município.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da unidade especializada, as diligências iniciaram após as equipes policiais tomarem conhecimento sobre o crime.

“Em depoimento, a adolescente contou que marcou um encontro com o homem, entretanto, sem ela saber, ele a levou para um motel e a violentou sexualmente, mesmo ela negando. Após isso, o infrator ofereceu R$ 100 pelo ato”, explicou Roberta.

Segundo a autoridade policial, com base nisso, as investigações iniciaram e foi possível identificar o indivíduo. Posteriormente, foi representado à Justiça pelo mandado de prisão em nome dele, e a ordem judicial foi decretada.

Prisão

Com a ordem judicial expedida, os policiais seguiram em busca do infrator e efetuaram sua prisão na rua Gilberto Mestrinho, bairro Liberdade, no município.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e exploração sexual. Ele ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.