Homem executado pelo tribunal do crime era acusado de estuprar as 3 filhas em Manaus

Redação AM POST

Noel Machado Rodrigues, que estava foragido da Justiça por estupro, foi morto no tribunal do crime, em frente à um lanche na rua Santa Luzia, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, o indivíduo é acusado de tentar estuprar as próprias filhas de 10, 12 e 13 anos. O Boletim de Ocorrência (BO), foi registrado pela ex-mulher do indivíduo no dia 10 de novembro e desde então, ele estava desaparecido.

Ainda conforme a polícia, Noel foi morto com diversos disparos na cabeça e a motivação do crime pode estar ligada diretamente om a tentativa de abuso sexual contra as filhas.

Câmeras de segurança de residências próximas devem ajudar a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), nas investigações sobre o caso.