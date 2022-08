Homem fica preso em muro durante tentativa de furto

Redação AM POST

Um homem de 37 anos que não teve a identidade revelada, ficou ‘entalado’ durante uma tentativa de furto, na última quarta-feira (24), no interior de São Paulo.

O suspeito ficou preso em um muro ao tentar furtar a casa de um idoso de 84 anos.

Segundo a polícia, o homem usou uma barra de cimento para quebrar um pedaço do muro, mas o diâmetro do buraco aberto não foi suficiente para que ele pudesse passar. Ao ficar preso, o homem ficou com dificuldade de respirar e gritou por ajuda.

O dono da casa, José Vanir, saiu para ver o que estava acontecendo e se deparou com o suspeito entalado no muro. Uma motorista que passava pelo local no momento, presenciou o caso e chamou a polícia.

O caso virou motivo de piada nas redes sociais. O dono da casa informou que não chegou a ser roubado pelo suspeito e ele acabou sendo liberado.