Homem flagrado tentando estuprar jovem é procurado pela polícia em Manaus

Notícias policiais – Um homem, ainda não identificado, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por tentativa de estupro contra uma adolescente, de 12 anos. O crime foi praticado na segunda-feira (22/09), em um beco na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Filipe Lago, do 4º DIP, o caso teve grande repercussão após um vídeo ser compartilhado, no qual o homem aparece tentando cometer o crime contra a adolescente. Na imagem, é possível ver o autor aproximando-se da vítima de forma invasiva, a segurando mediante força e praticando atos libidinosos. O fato é interrompido quando ela começa a gritar pedindo para ele parar, fazendo com que o homem saia correndo do local.

“Nós tomamos conhecimento do caso e tivemos acesso ao vídeo. A vítima não compareceu ao 4º DIP nem à Depca, mas iniciamos as diligências e, nesta terça-feira (23/09) a localizamos. O caso será encaminhado à Depca para que as investigações sejam prosseguidas e o autor seja devidamente localizado e preso”, informou Filipe Lago.

Denúncias

A PC-AM reforça que informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos números (92) 98826-5728 disque-denúncia do 4º DIP, (92) 99962-2441, 197 PC-AM ou 181 Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).