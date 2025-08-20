A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem foragido desde 2020 é preso por agredir ex-companheira em Manaus

Operação Shamar reforça combate à violência contra a mulher e captura foragido em Manaus.

Por Beatriz Silveira

20/08/2025 às 17:11

Notícias Policiais – Um homem de 40 anos foi preso nesta terça-feira (19) no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, acusado de ameaça e lesão corporal contra sua ex-companheira. A identidade da vítima não foi revelada.

A prisão integra a Operação Shamar, iniciativa nacional que busca intensificar ações ostensivas, repressivas e preventivas no combate à violência contra a mulher. No Amazonas, a operação tem sido articulada pelas Delegacias Especializadas em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da DECCM Sul/Oeste, o suspeito estava foragido desde 2020, quando a Justiça expediu mandado de prisão preventiva. “Tomamos conhecimento da ordem judicial e, na terça-feira, cumprimos o mandado no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus”, informou.

Após ser capturado, o homem foi conduzido à unidade policial e deve responder pelos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Ele permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

A Operação Shamar, deflagrada em todo o território nacional, é voltada para o enfrentamento à violência de gênero e reforça a importância das denúncias feitas por vítimas e testemunhas. Em Manaus, as DECCMs atuam em diferentes zonas da cidade para garantir mais rapidez no atendimento e na investigação de casos de agressão contra mulheres.

