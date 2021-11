Homem foragido é capturado com mais de uma tonelada de drogas no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – Nesta quinta-feira, 19, mais de uma tonelada de drogas e três armas foram apreendidas em uma ação da Secretaria de Segurança Pública do Amazona (SSP-AM) em conjunto com a Polícia Federal, no município de Santa Isabel do Rio Negro. Antes da apreensão, os policiais realizaram um trabalho de investigação e um grupo criminosos foi identificado, juntamente com a localização da carga de entorpecentes.

As drogas estavam escondidas em área de mata e aguardavam para serem enviadas para Manaus e outros estados brasileiros para comercialização.

O homem preso estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e confessou que era responsável pela logística da droga. Outras pessoas foram identificadas e a polícia segue com as investigações.

Além dos entorpecentes, entre cocaína e maconha, também foram apreendidas três armas de fogo.

Segundo as autoridades, as drogas abasteceriam o tráfico tanto em Manaus como em outros estados do país.