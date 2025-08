Homem foragido por extorsão e sequestro é preso em Carauari após fugir de Manaus

Notícias de Polícia – Um homem de 20 anos, identificado como Jackson de Lima Pinto, foi preso na sexta-feira (1º/08) no município de Carauari, a 788 quilômetros de Manaus, por extorsão mediante sequestro. O crime foi praticado no dia 30 de novembro de 2024, na capital amazonense. Após a ação criminosa, o suspeito fugiu para o interior do estado.

A prisão foi realizada por meio de ação integrada entre a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Segundo a delegada Renata Viana, da 65ª DIP, o homem foi localizado na casa de familiares no bairro Nova República, após investigações conduzidas pela unidade policial.

Ainda de acordo com a autoridade policial, Jackson também possui registros por outros crimes graves, como roubo, todos cometidos em Manaus.

O indivíduo foi preso por força de mandado de prisão preventiva e irá responder por extorsão mediante sequestro. Ele está à disposição da Justiça.