Homem fortemente armado é preso após fazer ameaças em clube de Manaus

Um homem identificado como Mayson, de 36 anos, foi preso, na noite de terça-feira (28), fortemente armado e fazendo ameaças em um clube localizado na Avenida Efigênio Sales, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com os policiais do Comando de Policiamento da Área Leste (CPA Leste), por volta das 21h30, as equipes receberam uma denúncia anônima que Mayson estava no local se identificando como autor do homicídio de um delegado em Porto Velho, Rondônia.

Mediante as informações as equipes deslocaram ao local informado e abordaram o nacional, e com o mesmo foi encontrado dentro de uma bolsa uma pistola, com numeração suprimida, logo após no seu veículo foi encontrada outra pistola no porta-luvas.

Após conversa com Mayson, o mesmo informou que na sua residência, situada na rua 42, bairro Mutirão, estaria guardando outra pistola. As equipes foram até a casa e confirmaram o informado.

Mediante os fatos, o nacional foi conduzido ao 1⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis. 1 PT Taurus G3 9MM; 1 PT TAURUS 58 SS 380 ACP; 1 PT Zoraki 925-B 9MM; 11 munições 9MM intactas; R$ 410 em espécie; 2 celulares e 1 veículo argo de cor cinza QZO-2E47, foram apreendidos.