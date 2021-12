Homem incendeia própria casa, esfaqueia companheira e mais cinco pessoas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de atear fogo na própria casa, esfaquear a companheira e mais cinco pessoas durante festa em sítio em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (12).

Segundo informações da Polícia Militar publicadas pelo portal G1, o casal estava na festa quando o homem chamou a companheira para ir embora. Testemunhas relataram que o suspeito estava embriagado e, por isso, a mulher se recusou a voltar para casa de moto com ele.

Com a recusa, o homem foi sozinho e ateou fogo na casa onde mora com a mulher e mais duas enteadas de 14 e 17 anos. As meninas não ficaram feridas. Bombeiros foram até o local e usaram 5 mil litros de água para combater às chamas em cinco cômodos do imóvel.

Após o incêndio, ele voltou para o sítio armado com uma faca e começou a golpear a companheira. A vítima, de 40 anos, foi atingida no tórax, nas costas e na barriga. Outras cinco pessoas também foram atingidas.

Durante as agressões, amigos do casal conseguiram imobilizar o suspeito, que foi espancado. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem. De acordo com os militares, o homem não tem outras passagens pela polícia.

A companheira e outras cinco pessoas, segundo o portal G1, passaram por atendimento médico na Unidade de Pronto atendimento (UPA) Justinópolis, em Ribeirão das Neves, e foram liberadas.

O homem foi levado para o Hospital São Judas Tadeu, também em Ribeirão das Neves, e após ser examinado, foi encaminhado pela polícia à Delegacia de Plantão da cidade. Os suspeitos da agressão do homem não haviam sido localizados pela polícia.

