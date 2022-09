Homem invade casa, estupra e enforca criança para que “parasse de gritar”

A menina de 9 anos que foi estuprada enquanto dormia na casa da mãe, no município de Antônio Cardoso (BA), relatou aos pais que o suspeito a enforcou para que ela parasse de pedir socorro durante o crime. O caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira (29/9), depois que a mãe da criança saiu para trabalhar.

A mãe contou que a menina não lembra do rosto do suspeito e no momento do crime, ela estava dormindo e foi surpreendida.

“Ela se assustou e quando viu, o indivíduo já estava em cima dela, arrancando a roupa dela. Ela gritou, mas depois do primeiro grito ele tapou a boca dela, a respiração e a enforcou”, disse a mãe, que preferiu não se identificar.

Segundo informações do G1, depois de estuprar a criança, o suspeito fugiu e ainda não foi identificado pela polícia. A menina foi até a casada vizinha pedir socorro. “Meu amigo me ligou e disse: ‘sua filha foi estuprada’. Eu saí de casa desgovernado e quando cheguei lá a minha filha estava sangrando e chorando. Ela dizia: ‘papai, me leva para casa'”, contou o pai da vítima.

Ainda conforme as informações, a criança foi encaminhada para o Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, e passou por duas cirurgias. Ela segue internada com acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais. O quadro de saúde não foi detalhado.

*Com informações do Bahia Notícias