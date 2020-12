Homem investigado por extorsão, sequestro e tortura é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita ajuda da população na divulgação da imagem de Gilvan dos Santos Ribeiro, investigado pelo crime de extorsão mediante sequestro e tortura, ocorrido na noite do último dia 15 de dezembro, por volta das 19h, no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Segundo o delegado, na data mencionada, a vítima foi sequestrada por pelo menos seis indivíduos, porém no dia seguinte (16/12), a mesma foi resgatada.

“Na ocasião do resgate, cinco infratores foram presos, mas Gilvan conseguiu escapar. Solicitamos pelo mandado de prisão dele, que já foi expedido, e agora estamos à procura desse indivíduo”, relatou a autoridade policial.

Disque-denúncia

Quem tiver informações sobre a localização de Gilvan pode entrar em contato com a DEHS pelo número (92) 3636-2874, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Continua depois da Publicidade

“Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, assinalou o delegado.