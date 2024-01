Homem investigado por tráfico de drogas dentro de hotel no Centro de Manaus é preso

Notícias de Manaus– Fabiano Monteiro dos Santos, 26, alvo de investigação por envolvimento com o tráfico de drogas no Centro de Manaus foi preso em flagrante na última segunda-feira (22). Ele foi encontrado em um hotel na rua José Clemente, bairro Centro, zona sul, com droga e balança de precisão.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante as investigações, foi possível identificar que o indivíduo estaria se articulando para controlar a venda de drogas naquela região da cidade, após a prisão de um dos envolvidos com o tráfico, por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no domingo (21/01).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Soubemos da empreitada criminosa de Fabiano e, de pronto, iniciamos as diligências para obter informações sobre o seu paradeiro. Tivemos ciência de que ele estaria no hotel e nos deslocamos até o local, sendo possível efetuar a prisão dele com um tablete de maconha e balança de precisão”, contou.

Procedimentos

Fabiano Monteiro dos Santos responderá por tráfico de drogas, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria