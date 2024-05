Homem investigado por tráfico de drogas é preso em Juruá no AM

Notícias do Amazonas – A equipe da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu, no fim de semana, mandado de prisão preventiva de Lucas da Silva Viana, 22, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A prisão aconteceu no bairro Tancredo Neves 2, no município.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, da 70ª DIP, o homem é conhecido na região por envolvimento com o tráfico. Ele já vinha sendo investigado desde que fugiu de uma abordagem policial, na qual sua companheira e mais dois indivíduos foram presos em flagrante.

“A partir desse momento, representamos pelo mandado de prisão preventiva e o localizamos na casa de um familiar, onde ele estava tentando se esconder das autoridades policiais”, disse.

Lucas Viana da Silva responderá por tráfico de drogas e associação ao tráfico e ficará à disposição da Justiça.

*FOTO*: Divulgação/PC-AM