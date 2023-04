Homem joga celular na testa da namorada, e aparelho explode

Em Vila velha (ES), um homem de 22 anos agrediu a namorada, de 18 anos, e arremessou um celular contra ela. O aparelho, por fim, caiu no chão e explodiu. O caso aconteceu no último sábado (1º). As informações são do G1 e do UOL.

A vítima teve os óculos quebrados e também foi agredida com um pedaço de madeira. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a jovem com um inchaço na testa e um sangramento na cabeça.

O agressor foi autuado por lesão corporal qualificada. Após ter sido encaminhado ao plantão especializado da mulher, ele acabou liberado para responder em liberdade porque pagou fiança.

Fonte: Pleno.News