Homem leva surra brutal ao ser acusado de estuprar criança em Manaus

Caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil.

Por AM POST

19/08/2025 às 08:54

Notícias Policiais – Na noite desta segunda-feira (18), um homem foi violentamente agredido por moradores da Rua O, no bairro Alvorada I, zona Centro-Oeste de Manaus. De acordo com informações preliminares, ele teria sido acusado de tentar estuprar uma mulher da comunidade, o que gerou revolta entre populares.

Testemunhas relataram que o suspeito foi cercado por diversos moradores e atingido com socos e chutes, sofrendo ferimentos graves em várias partes do corpo. As agressões só cessaram quando algumas pessoas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe de socorristas prestou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou o homem com vida para uma unidade hospitalar da capital.

A cena atraiu dezenas de curiosos e mobilizou a Polícia Militar, que foi chamada para conter os ânimos e registrar a ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade do suspeito nem sobre a suposta vítima da tentativa de estupro.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da acusação. O episódio reacende discussões sobre a prática de “justiça com as próprias mãos”, que, além de colocar em risco a vida do suspeito, pode resultar em linchamentos e contribuir para o aumento da violência urbana.

