Homem ligado ao tráfico é preso com armas e mais de R$ 79 mil na zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, no início da madrugada desta segunda-feira (26/07), um homem de 39 anos ligado ao tráfico de drogas. Ele foi preso com uma quantia de R$ 79.090 em espécie e em posse ilegal de uma arma de fogo tipo pistola, de uso restrito, no bairro São José, na zona leste de Manaus.

A equipe policial da viatura 6123 realizava patrulhamento no bairro São José, por volta da zero hora de hoje, quando foi acionada, a partir de denúncia anônima, com a informação de que um indivíduo estaria em posse de armas de fogo em sua residência na rua 18, Etapa B, do bairro São José. Com o apoio da viatura 6128, a guarnição se dirigiu ao local, onde abordou um suspeito, a partir das características informadas na denúncia, que saía da residência.

Após buscas na casa, com autorização do suspeito, os policiais encontraram uma pistola PT Taurus 380, numeração KHZ9604, e R$ 79.090 em espécie, que, segundo ele, seria renda do tráfico de drogas. Em razão dos fatos, o homem, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.