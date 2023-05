Homem mata a ex enquanto ela dormia com o atual namorado

Redação AM POST

Lenita Maria Furlan, de 26 anos, foi morta a facadas junto com o atual namorado no último sábado (6). O caso aconteceu enquanto as vítimas dormiam em sua residência, no município Indaiatuba, interior de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O autor do crime, Manoel Messias Soares da Silva, de 26 anos, foi até a casa da ex-namorada, no bairro Juscelino Kubitschek, e encontrou ela dormindo com o novo namorado, José Carlos Lima de Oliveira Filho, de 23 anos.

Manoel matou os dois, que não tiveram chances de se defender. Pelas redes sociais, a família da jovem disse que Lenita era vítima de um homem cruel que a traía e a ameaçava.