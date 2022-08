Homem mata a namorada a facadas e depois tira a própria vida

Redação AM POST

Uma mulher identificada como Janete Santos do Nascimento, 37 anos, foi morta a facadas, na noite deste domingo (28), no Espiríto Santo. O acusado é o namorado dela, Erildo José Seibel, 38, que após o crime, tomou veneno para tentar se matar.

Continua depois da Publicidade

A mãe de Erildo contou aos policiais militares que ouviu uma discussão do lado de fora da residência entre o casal e, repentinamente, o homem entrou na casa com as mãos e braços sujos de sangue. Ao questioná-lo, ele disse que teria matado Janete e que iria tomar veneno para tirar a sua vida.

Em seguida, a mãe do acusado contou que viu Erildo cair no solo e permaneceu alguns minutos deitado. Momentos depois ele se levantou, pegou seu veículo, que estava estacionado ao lado da residência e saiu em direção ao centro do município.

Após informar as características do veículo para a Central de Operações da Polícia Militar (Copom), o carro foi encontrado estacionado ao lado da rodovia que liga a BR-262 ao centro do município. Ao ser abordado pelos policiais, o acusado informou que havia ingerido veneno.

Continua depois da Publicidade

Os policiais levaram Erildo até o Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt (HMAG), no centro da cidade, onde ele se encontrava internado até a manhã de hoje (29). A mãe do acusado informou aos policiais que o filho conheceu Janete há cerca de um mês, no município de Cariacica, onde eles moravam juntos após começarem a namorar.

Semanalmente o casal visitava a mãe de Erildo e, segundo ela, eles sempre brigavam por motivos banais. Ontem, por volta de 21h30, eles estavam discutindo, conforme informou a mãe do acusado. Peritos da Polícia Civil, que foram ao local, constataram que Janete foi morta com três facadas, sendo que uma atingiu o coração da vítima.

Continua depois da Publicidade

Também foram identificados cortes nas mãos dela, possivelmente ocasionado por tentativas de defesa contra os golpes de faca. O corpo dela foi removido por uma equipe funerária após a perícia da Polícia Civil.