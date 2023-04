Homem mata dono de bar a tiros no bairro Japiim em Manaus

Redação AM POST

Um homem ainda não identificado é suspeito de matar a tiros, Ambrósio Pereira de Lima, de 57 anos, conhecido como seu “Pipa”, na rua Américo Alvarez, bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima era dono de um bar e estava no local como de costume e antes de ser morto, conversou com o atirador. O motivo do crime ainda não esclarecido, mas os diversos disparos foram efetuados dentro do estabelecimento e após o crime, o homem deixou o local a pé.

Ambrósio ainda chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas ao chegar no local constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará a motivação e a identidade do suspeito do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE