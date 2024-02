Homem mata esposa a golpes de faca e envia ‘selfie’ com cadáver para amigos

Em uma noite marcada pela violência em Itapororoca, na Paraíba. Daniele Vieira dos Santos, de 32 anos, foi brutalmente assassinada com golpes de faca na madrugada desta quinta-feira (08). O principal suspeito do crime, identificado como José Renato Torres, de 35 anos, não só tirou a vida da esposa, como também enviou uma foto macabra do corpo já sem vida para pessoas próximas.

O crime ganhou contornos ainda mais perturbadores quando informações dos familiares da vítima vieram à tona. Daniele, momentos antes de ser morta, enviou mensagens desesperadas via aplicativo a uma amiga, implorando por ajuda: “Comadre, me ajuda, ele quer me matar”. No entanto, a trágica coincidência do sono profundo fez com que a amiga só visse a mensagem por volta das 5h da manhã. Ao correr até a residência da vítima, deparou-se com o cenário devastador: Daniele já estava sem vida.

O suspeito do crime, José Renato Torres, também não escapou ileso. Após golpear a esposa, ele teria tentado tirar a própria vida com uma facada. As autoridades foram acionadas, e viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram o socorro imediato, encaminhando Torres para o Hospital Geral de Mamanguape (HGM).

O delegado Sylvio Rabelo, responsável pela investigação, relatou que o cenário do crime é complexo e exige uma análise minuciosa para compreender os motivos que levaram a essa tragédia. O suspeito, sob custódia no hospital, será investigado e, caso sobreviva, responderá pelos crimes de feminicídio e tentativa de suicídio.