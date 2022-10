Homem mata ex-namorada, cunhada e atira na sogra por não aceitar fim do relacionamento

Um homem matou a ex-namorada, a cunhada e atirou na ex-sogra em São Paulo na noite de sábado (8). Mesmo ferida, a senhora conseguiu escapar pela janela de casa e pulou na casa de um vizinho. As informações são da Record TV.

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com uma das vítimas e, por isso, planejou o crime. Segundo a polícia, ele conseguiu uma arma com a numeração raspada e foi até a casa da ex no Capão Redondo, zona Sul da capital paulista.

Na hora que ele invadiu a casa, a ex estava com a mãe e a irmã no segundo andar conversando. Elas chegaram a ouvir um barulho. O homem entrou no imóvel pelos fundos e se escondeu.

Uma amiga da vítima tocou a campainha e, quando ela abriu o portão da frente, foi baleada pelo ex. Ela morreu na hora.

A mãe da vítima presenciou a morte das duas filhas, mas conseguiu fugir mesmo baleada. Imagens mostram ela pendurada no segundo andar.

Disparos

A Polícia Militar foi acionada por volta de 21h15 para uma ocorrência de disparo de arma de fogo, na rua Jaime Balmer. Quando os agentes chegaram no local, encontraram as vítimas baleadas.

Evelyn, que já estava sofrendo ameaças do ex-namorado, desceu para a garagem para averiguar. Em seguida, ele atirou duas vezes contra a amiga, atingindo-a no ombro e próximo à orelha. A mulher foi socorrida com vida a um hospital da região.

O suspeito realizou ainda mais disparos contra Evelyn, que já estava no chão. O suspeito subiu para o segundo andar da casa e olhou pela janela, efetuou mais disparos, que atingiram o braço da ex-sogra, que caiu no chão.

Com as chaves da residência, a cunhada desceu a escada principal e foi em direção ao portão da garagem. Percebendo a movimentação, o homem as perseguiu e disparou diversas vezes contra a ex-cunhada, que já caiu desfalecida.

Então, o homem atirou contra a própria cabeça. A amiga de Evelyn conseguiu fugir e pedir socorro aos vizinhos.

De acordo com a PM, as vítimas foram socorridas e levadas ao pronto socorro do Hospital Geral do Campo Limpo. As irmãs não resistiram aos ferimentos. A mãe e a amiga permanecem internadas.

O caso foi registrado no 100º Distrito Policial, no Jardim Herculano.

