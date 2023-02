Homem mata morador de rua a tiros após ser chamado de “corno”

Redação AM POST

Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de matar um homem em situação de rua, de 39 anos, a tiros. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o crime aconteceu depois que o rapaz se recusou a dar dinheiro ao homem como ajuda e foi chamado de “corno” pela vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso aconteceu no domingo (26/2), em Quirinópolis, no sudoeste goiano. A identificação do suspeito não foi divulgada pela corporação. Segundo a delegada Camila Vieira, o crime aconteceu após a vítima chamar o suspeito de “corno” após o jovem se recusar a dar dinheiro a ele.

Segundo a polícia, o homem foi morto com disparos de arma de fogo. No entanto, ele também apresentava lesões no rosto, então a corporação suspeita que eles tenham entrado em luta corporal. De acordo com a polícia, a arma utilizada no crime não foi localizada.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Quirinópolis. Ele deve responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.