Redação AM POST

Um homem, não identificado, morreu ao trocar tiros com a polícia na madrugada desta quinta-feira (6°), no Beco da Bomba, no bairro Educandos, na zona Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, no local estaria acontecendo uma guerra do tráfico, quando policiais chegaram no endereço supracitado e foram recebidos à tiros.

O indivíduo ainda foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS), 28 de Agosto, mas não resistiu.

O caso deve ser investigado.