Homem morre após sinais de espancamento no bairro Redenção em Manaus

Notícias Policiais – Na tarde desta segunda-feira (5), José Fernandes, de 50 anos, foi encontrado gravemente ferido na rua Sucupira, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus. Ele apresentava diversos hematomas pelo corpo, com indícios de ter sido brutalmente agredido. Horas depois, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

De acordo com relatos de familiares, José havia saído no fim de semana para participar de festas na região. Segundo vizinhos, ele retornou em estado debilitado, com marcas de violência visíveis. A suspeita é de que tenha sido vítima de espancamento, mas ainda não se sabe se o crime ocorreu na rua ou em outro local.

Preocupados com a gravidade dos ferimentos, moradores tentaram prestar socorro, mas o homem não resistiu. Familiares disseram que ele estava saudável e sem qualquer condição médica que justificasse a morte repentina, o que reforça a hipótese de agressão.

A Polícia Militar isolou a área, e a Polícia Civil iniciou as investigações. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte, e testemunhas estão sendo ouvidas. Câmeras de segurança da região também estão sendo analisadas para identificar possíveis suspeitos.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e será submetido a exames que devem confirmar oficialmente a causa da morte. Até o momento, ninguém foi preso.