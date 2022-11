Homem morre com facada no pescoço após discussão

Redação AM POST

Na tarde de quarta-feira (16), Israel dos Santos Carvalho, de 35 anos, foi esfaqueado por Ribamar da Silva Gomes durante uma discussão dentro de uma residência no bairro serra azul, em Tucuruí no sudeste paraense. A vítima morreu.

Continua depois da Publicidade

A motivação teria sido por conta de um furto cometido pela companheira de Ribamar, acusado do crime. Após ser atingido, a vítima conseguiu correr para pedir ajuda, mas caiu em uma esquina metros depois da residência. O Samu e a polícia militar foram acionados.

Perdendo muito sangue, Israel foi socorrido pelo Samu e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tendo sua morte confirmada logo após chegar no local.

A população revoltada com a situação foi até a casa do acusado com pedaços de paus e pedras, no intuito de fazer justiça com as próprias mãos. Entretanto a polícia chegou logo e negociou com a população. Mesmo assim Ribamar ainda chegou a levar algumas pauladas do povo revoltado.

Continua depois da Publicidade

A polícia militar prendeu Ribamar da Silva Gomes. Ele foi apresentado na 15ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Tucuruí onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio e está a disposição da justiça.

Com informações do DOL*