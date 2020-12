Homem morre com tiro na cabeça durante assalto a salão de beleza em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como, José Carlos Batalha Fernandes, de 48 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto em um salão de beleza na noite deste sábado (19), na rua Beija-flor, bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, todos os pertences das vítimas do estabelecimento e dos funcionários foram levados. José percebeu que havia algo incomum e ao abrir a porta do estabelecimento para ver do que se tratava, foi baleado.

O homem ainda foi socorrido mas não resistiu e morreu. Os infratores conseguiram fugir e a polícia investiga o caso.