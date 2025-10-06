Homem morre durante confronto com a polícia em Manaus

Notícias Policiais – Matheus Matos, de 30 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (6) após um confronto no bairro Braga Mendes, Zona Leste de Manaus. Ele era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ocorrência começou por volta de 14h30, quando uma denúncia apontou que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo em um kitnet no beco Jafé, localizado na Rua São Timóteo. A equipe seguiu para o endereço indicado para verificar a situação.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros. O suspeito tentou fugir pulando um muro, mas foi atingido após revidar contra a guarnição. Em seguida, Matheus foi socorrido e encaminhado ao Hospital Platão Araújo, onde não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 contendo cinco munições deflagradas.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável por conduzir as investigações sobre o ocorrido.