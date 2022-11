Homem morre e nove pessoas ficam feridas em tiroteio durante show de Nattanzinho e Xand Avião

Redação AM POST

Um homem morreu e nove pessoas ficaram feridas em um tiroteio na madrugada deste sábado (12), no Comércio Esporte Clube, em Floriano, 244 km ao Sul de Teresina, onde acontecia o show dos cantores Nattanzinho e Xand Avião.

Os nomes das vítimas ainda não foram informados e não se sabe quem atirou e nem a motivação dos tiros. Uma briga teria se iniciado às 2h e terminou com os disparos.

Um homem morreu ferido com um tiro e outras pessoas também foram atingidas, mas não correm risco de morrer. Os outros feridos ficaram machucados devido à correria na tentativa de fugir dos tiros.

Vídeos mostram o cantor Nattanzinho e sua equipe no chão do camarim no momento dos tiros. Ele contou nos stories do Instagram que estava prestes a subir ao palco no momento que os tiros começaram.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos e nem sobre a autoria dos disparos. A Polícia Civil informou que ainda vai se pronunciar sobre o caso.

*Com informação G1