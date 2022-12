Homem morre e outro é preso após troca de tiros com a polícia no interior do Amazonas

Um homem identificado como Wendrik Porto do Nascimento, 27 anos, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar do município de Coari, interior do Amazonas, e outro, identificado como Felipe da Silva Almeida, 23 anos, foi preso em flagrante com drogas e arma.

Continua depois da Publicidade

Segundo informações, a equipe da polícia recebeu uma denúncia, nessa quarta-feira (16), via linha direta, de que alguns homens estariam comercializando entorpecentes e exibindo armas de fogo na Rua Cesário Campêlo, intimidando moradores do local.

A guarnição se deslocou para o local informado. Chegando ao local, notaram que um dos indivíduos estava em via pública portando uma arma de fogo e apontou para a guarnição efetuand disparos. Houve troca de tiros no local e Wendrik foi atingido e morto.

O comparsa, Felipe, se entregou e foi algemado pelos policiais. Foram encontrados uma balança de precisão, uma porção grande de substância supostamente entorpecente tipo skunk e uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 12, com uma munição não deflagrada.

Continua depois da Publicidade

Felipe da Silva Almeida recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia em Coari, para os procedimentos cabíveis.