Homem morre esfaqueado ao tentar defender esposa de importunação sexual em bar

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de matar um homem de 46 anos a facadas em um bar em Ceilândia, no Distrito Federal, na madrugada deste sábado (10). O trio também esfaqueou a esposa do homem, de 42 anos. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Regional de Ceilândia. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com os militares, os três homens tentaram dançar com a mulher e a sobrinha dela. Mesmo elas se recusando, os suspeitos continuaram insistindo. A Polícia Militar afirma que o marido conseguiu afastar o trio, até o momento que foi ao banheiro e eles voltaram a importunar as mulheres.

Como elas continuavam a rejeitar o trio, um deles pegou uma faca e atingiu a mulher. O marido dela tentou ajudar, mas foi esfaqueado por um dos outros suspeitos. O homem morreu no local. Em seguida, os três fugiram em um carro.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o veículo usado na fuga. Dentro do carro, os militares encontraram as duas facas usadas no crime, ainda sujas de sangue.

Os homens foram presos em flagrante e levados para a 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia. A Polícia Civil não deu mais informações sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

