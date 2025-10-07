A notícia que atravessa o Brasil!

Homem morre na frente de sindicato ao levar várias facadas em Manaus

Caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Por Marcia Jornalist

07/10/2025 às 07:32

Notícias policiais –Um crime brutal chocou moradores do bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, nesta segunda-feira (6). Um homem, ainda não identificado e estimado entre 20 e 30 anos, foi esfaqueado e faleceu em frente ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Amazonas (STIUAM). O episódio ocorreu na rua Barcelos, em plena luz do dia.

Segundo testemunhas, a vítima apareceu correndo pela rua, com ferimentos graves nas costas e sangramento intenso. Parecia estar fugindo de alguém ou algo, em evidente desespero. Em busca de ajuda, tentou adentrar o prédio do sindicato, mas a porta eletrônica estava travada, impedindo sua entrada. Ferido, ele caiu já sem vida em frente à entrada do local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e policiais foram acionados rapidamente ao local. O Samu constatou que a vítima já estava morta quando chegaram. A cena do crime despertou atenção de vizinhos e curiosos, e o corpo ficou no local até a chegada da perícia.

O homicídio será investigado pela delegacia especializada em crimes contra a vida. Até agora não há informações oficiais sobre autoria, motivação ou se havia relação prévia entre o agressor (ou agressores) e a vítima. Também não ficou claro se o agressor agiu sozinho ou em grupo.

LEIA MAIS> Atropelamento e ataque a facada em Sinagoga deixa três mortos e feridos

