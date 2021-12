Homem não aceita fim de relacionamento, mata mulher e tira a própria vida em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma mulher, identificada como Pauliane Silva da Silva, de 34 anos, foi morta à tiros pelo ex-marido na manhã desta quinta-feira (2), dentro da casa de sua ‘comadre’, na rua Sião, no bairro Terra Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava separada do indivíduo há algum tempo, no entanto, ele não aceitava o término e a perseguia. Momento em que Pauliane entrou com pedido de medida protetiva e foi morar temporariamente com a comadre, no intuito de se esconder do homem.

Na ocasião, o indivíduo invadiu a residência e logo efetuou os disparos contra a mulher e em seguida se matou. Toda a cena foi vista pela dona de casa e por uma criança.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) já removeu os corpos do local e a polícia investiga o caso.