Homem não comparece ao próprio julgamento e é condenado a 23 anos de prisão por tentar matar irmã no AM

Jocicley da Cruz Almeida foi julgado e condenado na quarta-feira (08/03) a 23 anos de prisão pela tentativa de feminicídio contra a própria irmã, Francisca Vivian da Cruz Martins, crime ocorrido dia 7 de julho de 2019, por volta das 12h, na Rua Rio Envira, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus. Segundo a denúncia, a vítima recebeu três facadas na altura do peito e ficou dez dias internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI).

Jocicley respondia ao processo em liberdade e, apesar de ter sido citado, não compareceu ao fórum para o julgamento, na quarta-feira. Na sentença, o juiz de Direito titular da 3.ª Vara do Tribunal do Júri decretou a prisão dele e determinou que os oficiais de justiça, acompanhados de policiais militares, fossem até a residência do réu e o conduzissem à prisão. Cumprido o mandado, Jocicley foi encaminhado ao 1.º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado para as providências cabíveis.

O julgamento da tentativa de feminicídio na Ação Penal n.º 0634975 -47.2019.8.04.0001, foi realizado no Fórum Ministro Henoch Reis. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) esteve representado pela promotora de justiça Lilian Nara Pinheiro de Almeida. O réu teve em sua defesa o defensor público Oswaldo Machado Neto.

O crime

Segundo consta no inquérito policial que deu origem à denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), Jocicley chegou na residência alterado e perguntou pelos filhos. A mãe dele, temendo violência, omitiu que os filhos estavam na casa de uma vizinha.

Em seguida, ainda conforme os autos, Jocicley ficou mais agressivo, ameaçando matar a mãe, momento em que Francisca Vivian da Cruz Martins, irmã dele, que se encontrava no segundo andar da residência, ao ouvir as ameaças, falou para Jocicley respeitar a mãe.

De acordo com os depoimentos colhidos, enfurecido pela intervenção da irmã, Jocicley armou-se com uma faca e disse: “Já que você está falando vou subir para te degolar”, e partiu para o ataque à Francisca Vivian, que só não morreu devido à intervenção de um dos filhos dela.