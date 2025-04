Homem oferece carona apenas para estuprar mulher violentamente no Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (24), no município de Amaturá, no interior do Amazonas, por suspeita de envolvimento em um grave crime contra uma mulher de 31 anos, ocorrido em fevereiro deste ano, no município de São Paulo de Olivença.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Amazonas, o caso aconteceu no dia 13 de fevereiro. Na ocasião, o suspeito teria oferecido uma carona à vítima e, durante o trajeto, a levou para uma área isolada no bairro Santa Terezinha, onde cometeu o ato de violência.

Após o crime, o homem fugiu de São Paulo de Olivença e passou a se esconder na cidade de Amaturá, localizada a cerca de 909 quilômetros de Manaus. A partir do compartilhamento de informações entre a 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Paulo de Olivença e a 49ª DIP de Amaturá, foi possível confirmar um mandado de prisão preventiva em aberto contra o investigado.

Conforme explicou o delegado Frank de Freitas, responsável pela 49ª DIP, as equipes da polícia local conseguiram localizar o homem após diligências realizadas no beco do Jacaré, no Centro de Amaturá, onde foi cumprida a ordem judicial.

O homem será transferido para São Paulo de Olivença, onde ficará à disposição da Justiça.