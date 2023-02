Homem preso por chacina em bar disse que cometeu o crime porque vítimas provocaram e entraram em sua mente após derrota em jogo de sinuca

Redação AM POST*

Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, que matou sete pessoas em uma chacina em um bar de Sinop, a 503 km de Cuiabá, se entregou à Polícia Civil ontem (23) e disse que cometeu o crime porque as vítimas teriam “entrado na mente dele” com sarro por derrota no jogo de sinuca. O cúmplice dele, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar, na tarde de quarta-feira (22).

De acordo com o delegado Bráulio Junqueira, da Divisão de Homicídios de Sinop (MT), durante o interrogatório Edgar não deu nenhum detalhe aos investigadores e permaneceu em silêncio. Extraoficialmente, durante o trajeto à delegacia, o criminoso explicou que praticou a atrocidade por conta das provocações que sofreu após ter perdido R$ 4 mil em apostas na partida.

“Ele permaneceu em silêncio e foi orientado pelo advogado. Queríamos entender o que motivou o crime, mas ele permaneceu em silêncio. Extraoficialmente, até a condução à delegacia, ele conversou com a gente numa boa. A única alegação dele, foi que o pessoal ‘havia entrado na mente dele’ e perturbaram ele, tiraram sarro e esse tipo de situação”, disse Junqueira.

Sobre o crime, o delegado disse acreditar que tudo foi planejado, uma vez que os criminosos foram em casa pegar armas de fogo após terem perdido a quantia em dinheiro e voltaram com a intenção de disputar novamente e, se perdessem, tomariam alguma atitude.

“Tiveram dois momentos: na parte da manhã, eles disputaram duas rodadas e ele perdeu R$ 4 mil. Nesse período, o pessoal tirou sarro e chamou ele para jogar mais. No período da tarde, ele jogou mais duas vezes e perdeu as duas vezes. E aí aconteceu essa loucura aí”, explicou Junqueira.

“O retorno deles lá provavelmente foi motivado por gozação. Houve uma provocação e eles já voltaram preparados com a mentalidade de que, se desse algo errado, eles iam fazer alguma coisa. Tanto é que eles vieram com armas no carro. O Edgar [suspeito que se entregou] disse que não soube dizer porque eles voltaram lá. Ele disse: ‘Eu ia para a minha chácara, mas acabei voltando lá’. Depois que eles perderam, não houve uma discussão, já estavam pré-dispostos a fazer algo”, argumentou o delegado.