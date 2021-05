Homem presta depoimento sobre morte de irmão e acaba preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), cumpriu, na manhã desta terça-feira (25/05), mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de Ysaac Cohen Ribeiro da Costa, 40, pelo homicídio qualificado que teve como vítima Geones Magna da Silva, de idade não informada, ocorrido no dia 19 de dezembro de 2019. Ysaac foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão em regime fechado.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, a prisão aconteceu na sede da Especializada, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, no momento em que Ysaac foi prestar depoimentos sobre o homicídio do irmão dele, Israel Cohen, ocorrido na última segunda-feira (24/05). Na ocasião, foi verificado que o mesmo possuía um mandado por sentença condenatória, que estava em aberto desde dezembro de 2019.

“O crime ocorreu na rua Rouxinol, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, em frente à casa da vítima. No momento do crime, Geones foi atingido por disparos de arma de fogo. Segundo as investigações, a motivação do crime foi por tráfico de drogas”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com a autoridade policial, diante dos fatos, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão por sentença condenatória em nome de Ysaac, que foi expedido em 18 de dezembro de 2019, pelo juiz Celso Souza de Paula, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, da Comarca de Manaus.

Procedimentos

O indivíduo foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Justiça.