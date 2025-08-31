A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem prestes a ser executado é resgatado por policiais de cativeiro em Manaus

Denúncia anônima foi crucial para a ação rápida da polícia, que conseguiu resgatar a vítima e apreender drogas no local.

Por Beatriz Silveira

31/08/2025 às 09:38

Ver resumo

Notícias Policiais – Na noite deste sábado (30), a Polícia Militar impediu a execução de um homem que estava sendo mantido em cativeiro por criminosos, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. O resgate aconteceu após uma denúncia anônima alertar que a vítima seria morta naquela mesma noite.

PUBLICIDADE

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, os policiais se deslocaram rapidamente até a rua Eugênio de Castro, onde localizaram o imóvel indicado. Dentro do local, a vítima foi encontrada com as mãos amarradas e apresentando ferimentos pelo corpo. Imediatamente, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para atendimento médico.

Leia também: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

PUBLICIDADE

Com a chegada da polícia, os suspeitos conseguiram fugir, abandonando o cativeiro. No interior da residência, foram apreendidas diversas porções de drogas, reforçando a suspeita de que o local também funcionava como ponto de armazenamento de entorpecentes.

O homem, que ainda não teve sua identidade revelada, foi conduzido posteriormente à delegacia para registrar depoimento e fornecer mais informações sobre os envolvidos na tentativa de execução. As investigações seguem em andamento para identificar e capturar os criminosos.

A ação rápida da polícia evitou que mais um crime bárbaro fosse consumado em Manaus, evidenciando a importância das denúncias anônimas para combater a criminalidade na cidade.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para 7 de setembro

Operação prevê uso de drones, policiamento ostensivo e restrições de acesso para garantir a segurança do julgamento no STF e do desfile cívico em Brasília.

há 37 minutos

Rondônia

TCU mantém Licença Prévia da BR-319 e rejeita pedido de anulação

Mesmo com a decisão do TCU pela manutenção da Licença Prévia, a rodovia que liga Manaus a Porto Velho segue com obras paralisadas por ordens judiciais.

há 1 hora

Brasil

Cadastro unificado promete agilizar buscas por desaparecidos no Brasil

Ferramenta lançada pelo Ministério da Justiça integra informações e promete ampliar as chances de localizar pessoas desaparecidas no Brasil.

há 2 horas

Polícia

Polícia intercepta trio e apreende drogas em área de denúncias no Manôa em Manaus

Três homens foram presos durante patrulhamento da ROMU em ponto conhecido por denúncias de venda de drogas na zona norte da capital.

há 2 horas

Brasil

Discussão por entrega de pedido termina com entregador baleado

Vítima foi socorrida em estado estável após ser baleada por policial penal em discussão sobre entrega em condomínio na Zona Oeste do Rio.

há 3 horas