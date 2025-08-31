Homem prestes a ser executado é resgatado por policiais de cativeiro em Manaus

Notícias Policiais – Na noite deste sábado (30), a Polícia Militar impediu a execução de um homem que estava sendo mantido em cativeiro por criminosos, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. O resgate aconteceu após uma denúncia anônima alertar que a vítima seria morta naquela mesma noite.

PUBLICIDADE

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, os policiais se deslocaram rapidamente até a rua Eugênio de Castro, onde localizaram o imóvel indicado. Dentro do local, a vítima foi encontrada com as mãos amarradas e apresentando ferimentos pelo corpo. Imediatamente, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para atendimento médico.

Leia também: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

PUBLICIDADE

Com a chegada da polícia, os suspeitos conseguiram fugir, abandonando o cativeiro. No interior da residência, foram apreendidas diversas porções de drogas, reforçando a suspeita de que o local também funcionava como ponto de armazenamento de entorpecentes.

O homem, que ainda não teve sua identidade revelada, foi conduzido posteriormente à delegacia para registrar depoimento e fornecer mais informações sobre os envolvidos na tentativa de execução. As investigações seguem em andamento para identificar e capturar os criminosos.

A ação rápida da polícia evitou que mais um crime bárbaro fosse consumado em Manaus, evidenciando a importância das denúncias anônimas para combater a criminalidade na cidade.