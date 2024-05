Homem procurado por estupro é preso durante operação Choque de Ordem no Centro de Manaus

Notícias de Amazonas – Um homem de 53 anos, que estava sendo procurado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso, nesta terça-feira (14), durante a operação Choque de Ordem, deflagrada no Centro de Manaus, pelas Forças de Segurança. O mandado de prisão foi identificado, após o suspeito ser encaminhado ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimento de identificação criminal.

Conforme informações do comandante da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), major Dannyel Miranda, além do homem, os policiais do 24º DIP, constatram que uma mulher de 21 anos, que também, havia sido conduzida ao DIP, estava com mandado de prisão em aberto. Após a constatação, os suspeitos tiveram as ordens de prisão cumpridas.

O homem de 53 estava com o mandado de estupro em aberto desde 1998. Já a mulher estava sendo procurada desde o ano passado. “Ontem conduzimos junto com a Polícia Civil, 16 pessoas ao DIP, das quais duas estavam com mandados de prisão em aberto. Com mais essa etapa, vamos trabalhar para oferecer a quem mora e frequenta o Centro de Manaus, mais segurança”, informou o comandante da 24ª Cicom.

O delegado do 24º DIP, Marcelo Martins, informou que após os procedimentos realizados pelas equipes policiais, os suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia.

Choque de Ordem

A operação Choque de Ordem reforça o policiamento na área central da capital. A ação é realizada de forma integrada pelas Forças de Segurança e é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Toda a atividade tem como foco levar mais segurança para a população que reside e frequenta o local.

Durante a edição desta terça-feira (14/05), além das 16 pessoas encaminhadas ao DIP, diversos objetos como facas e navalhas foram apreendidos.

*Com informações da assessoria