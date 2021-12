Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Pedro Girardi, que foi filmado no último mês agredindo um entregador de lanches, está sendo acusado de dar uma facada no braço de outro trabalhador, que não teve a identidade revelada, em um condomínio de luxo, localizado no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com vídeo que circula nas redes sociais, a vítima conta que estava prestando serviço na casa do homem quando foi surpreendido com uma facada.

“Eu ia tirar a maquina lavadora dele, e ele começou a me ajudar a tirar, depois ele tirou uma faca das costas e tacou no meu braço. Eu saí correndo, minhas ferramentas estão lá na casa dele”, disse que também relatou que foi contratado pela esposa de Pedro.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local, o suspeito já havia fugido.

Ferido, o homem foi orientado a procurar uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência.

Homem que agrediu motoboy é acusado de dar facada em outro trabalhador em condomínio de luxo em Manaus