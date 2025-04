Homem que agrediu mulheres após briga de trânsito tem várias passagens pela polícia em Manaus

Notícias policiais- Leandro Macedo dos Santos, de 35 anos, foi preso nesta terça-feira (22), acusado de agredir duas mulheres, de 23 e 24 anos, na saída de um show no Studio 5, zona Sul de Manaus, ocorrido no dia 23 de março.

As agressões, registradas em vídeo por testemunhas, repercutiram nas redes sociais e causaram grande comoção entre internautas, principalmente pela brutalidade das cenas.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, Leandro já era conhecido da polícia. Ele tem passagens anteriores por crimes como furto de veículos, receptação, desacato, desobediência e dano. “Foi preso mais uma vez agora, dessa vez por um crime covarde”, afirmou o delegado.

As vítimas relataram que o episódio teve início após um pequeno acidente de trânsito no estacionamento do Studio 5, envolvendo o carro de Leandro. Em seguida, ele e outros homens que o acompanhavam partiram para a agressão física e verbal contra as jovens. Uma das mulheres chegou a ser pisoteada na cabeça, segundo a polícia.

Leandro ainda tentou justificar o ataque alegando legítima defesa, mas as imagens contradizem completamente sua versão. “Ele afirmou que teve medo de ser agredido, que não sabia que eram mulheres. Mas o vídeo é claro: ele desfere socos, pontapés e pisa na cabeça de uma das vítimas”, disse o delegado Marcelo Martins, responsável pela investigação.

Leandro foi localizado e preso no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) agora trabalha para identificar e prender os outros envolvidos nas agressões. “Esses homens deram suporte para que ele agredisse essas mulheres de forma cruel. Não serão poupados”, afirmou Martins.