Homem que ateou fogo na casa da mulher é condenado a mais de cinco anos de prisão

Redação AM POST

Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) obteve na Justiça a condenação do vigilante Patrício Ricardo da Silva, a 5 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de violência psicológica contra a mulher e por incendiar a residência da companheira na ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso aconteceu em dezembro de 2022, no bairro Nova Canaã, em Boa Vista, quando a vítima foi visitar uma tia e o réu ficou contrariado com a saída da companheira. Patrício ateou fogo na casa e fugia com seus pertences quando foi detido pela vinhança.

De acordo com a denúncia da Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher, o acusado não permitia que a vítima tivesse contato com amigos e familiares e costumava ridicularizar e humilhar a mulher. Os dois se relacionavam há três meses quando ocorreu o incêndio, o acusado morava com a vítima.

O Promotor de Justiça de Defesa da Mulher da 3ª titularidade, Valmir Costa, afirma que crimes contra a mulher devem ser punidos com agilidade. “É importante que haja uma condenação rápida e que as mulheres saibam que o sistema de Justiça está atento para que os homens que cometem violência doméstica não saiam impunes”, ressaltou o Promotor de Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A sentença foi proferida nesta segunda-feira, 14 de março pela Juíza Suelen Márcia Silva Alves, do 1º Juizado de Violência Doméstica. Patrício está preso na Penitência Agrícola de Monte Cristo desde dezembro.