Homem que atirou em PM assassinado morreu em confronto com a polícia em Manaus, diz delegado

Redação AM POST*

O delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), disse nesta sexta-feira (31), que morreu em confronto com a polícia, Rudson Castro da Gama, 23, apontado com um dos atiradores que matou o cabo da Polícia Militar, João Marcos Torres dos Santos, assassinado na madrugada dessa quinta-feira (30) em um bar na avenida Margarita, conjunto Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alexandre de Souza Batista, vulgo ‘Teteco’, que também teria feito disparos, e Samuel de Souza dos Santos estão sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas.

“Rudson foi morto durante confronto com policiais da Seaop, no momento em que eles foram apurar o recebimento de uma denúncia, informando que o infrator teria envolvimento no homicídio do PM. Já Alexandre segue procurado, bem como um indivíduo identificado como Samuel Souza dos Santos, 22. O Samuel deu apoio para a fuga de Alexandre, Jussier e Rudson, após o crime. Além da prisão de “Juca”, as equipes da DEHS também efetuaram a apreensão do veículo utilizado no crime”, explicou.

A polícia já conseguiu prende Jussier Nascimento Lopes, que foi o responsável por tirar a atenção do PM e levá-lo para um lugar mais distante do bar, para que os outros comparsas pudessem realizar o crime. Ele responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O delegado Danniel Antony esclareceu que as investigações irão continuar para identificar qual seria a motivação do delito, além da existência de um possível mandante da morte do policial militar.

“No local do fato havia um indivíduo na companhia do cabo. Ele foi atingido com disparos de arma de fogo, efetuados por um dos infratores no momento em que tentava defender o agente. Ele está internado em decorrência dos ferimentos, mas seu quadro de saúde é estável”, disse.