Homem que colocou cachorros em sacos plásticos é preso em Manaus

Na madrugada desta sexta-feira (9), a polícia de Manaus identificou e prendeu o homem responsável por abandonar dois cachorros dentro de sacos de lixo na rua São Luiz, no bairro Coroado, Zona Leste da cidade, na quinta-feira (8). O ato de crueldade quase resultou na morte dos animais por asfixia.

Após o crime chocante, as autoridades conseguiram obter um vídeo que mostra o homem levando os cachorros até o local do abandono. Embora sua identidade não tenha sido divulgada, foi apurado que o suspeito estava planejando fugir para São Paulo, com viagem já marcada.

O indivíduo foi detido e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais necessários.

O caso ganhou repercussão após moradores da região encontrarem os animais e registrarem um vídeo que evidencia a atrocidade cometida. Inicialmente, pensaram tratar-se de um gato, mas ficaram chocados ao descobrir que se tratava de dois cachorros, ambos visivelmente maltratados.