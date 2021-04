Homem que conseguiu sobreviver a chacina em Itacoatiara está internado em estado grave

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um homem identificado apenas como “Novinho” que conseguiu sobreviver, a chacina ocorrida na madrugada desta quinta-feira (29) em um sítio no município de Itacoatiara, deu entrada em estado grave no Hospital Regional José Mendes, no município distante 176 quilômetros de Manaus.

O sobrevivente foi baleado 22 vezes na chacina que ocorreu no quilômetro 2 do Ramal da Sudan, localizado nas proximidades da AM-010, sentido Itacoatiara – Manaus.

Criminosos invadiram o local, amarraram, torturaram as vítimas e as executaram a tiros. Os corpos foram encontrados com sinais de tortura e, pelo menos, um dos corpos estaria esquartejado e degolado.