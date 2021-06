Homem que estava desaparecido é jogado e executado na avenida do Turismo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem identificado como Mauro Celso da Costa Maia, de 44 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (11), na avenida do Turismo, no bairro do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, após ser jogado de um carro modelo Fiat Uno de cor prata.

De acordo com familiares, Mauro estava desaparecido há dois dias. Conforme informações, os assassinos jogaram a vítima do veículo bastante machucada e não satisfeitos, ainda efetuaram tiros, fazendo com que ele morresse na hora.

O caso será investigado pela Polícia Civil.