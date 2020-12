Homem que estava sendo torturado por criminosos é salvo pela polícia em Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade preservada, foi salvo pela polícia durante sessão te tortura na noite desta quarta-feira (8), em Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, uma equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) havia sido atacada com tiros quando chegou no local onde a vítima estava. Na ocasião, os militares revidaram e acabaram acertando um dos criminosos que veio a óbito logo em seguida.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas o criminoso que morreu foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a polícia investiga o caso.